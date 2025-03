“Xiaomi Redmi A5 Komt Naar Europa Als Poco C71”

Xiaomi heeft de Redmi A5 4G nog niet officieel aangekondigd, maar de smartphone is al wel opgedoken in de winkels in Bangladesh. Volgens aanwijzingen komt de smartphone ook naar Europa, maar dan onder een andere naam.

Volgens de laatste geruchten is Xiaomi van plan om de Redmi A5 in Europa op de markt te brengen onder de merknaam van dochterbedrijf Poco. De smartphone krijgt de naam Poco C71. Of de Poco C71 ook in Nederland in de winkels verschijnt is echter nog onduidelijk.

De Xiaomi Redmi A5 4G beschikt over een 6,88-inch LCD-scherm met een HD-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1500 nits. Intern beschikt de smartphone over een Unisoc T7250-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 18W bekabeld laden, een 32MP hoofdlens en een 12MP selfie-camera. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart, de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone beschikt nog gewoon over een 3,5mm koptelefoonaansluiting.

De Xiaomi Redmi A5 4G meet 171,7 x 77,8 x 8,26 mm, weegt 193 gram en draait uit de doos op de Go Edition van Android 15. De smartphone (Poco C71) krijgt in Europa een vermoedelijke adviesprijs mee van 149 euro.

