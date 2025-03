Samsung Galaxy Tab S10 FE Nu Al In Nederland Te Koop

Samsung heeft de Galaxy Tab S10 FE nog niet officieel aangekondigd, maar in Nederland kun je de tablet nu al bestellen. Zowel de reguliere Tab S10 FE als de grotere Tab S10 FE+ zijn nu verkrijgbaar bij de webwinkel Belsimpel.

De Samsung Galaxy Tab S10 FE+ beschikt over een 13,1-inch LCD-scherm met een resolutie van 2880 x 1800 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Exynos 1580-processor, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10.090 mAh accu, een 13MP hoofdcamera, een 12MP selfie-camera en een S Pen.

De Galaxy Tab S10 FE+ heeft een IP68-rating gekregen en weegt 664 gram. De tablet draait uit de doos op Android 15 en is bij Belsimpel verkrijgbaar in de kleuren blauw, grijs en zilver voor 749 euro (128GB) of 799 euro (256GB). Er is ook een 5G-versie verkrijgbaar voor 849 euro (128GB) of 899 euro (256GB).

Voor 170 euro minder haal je de wat kleinere Samsung Galaxy Tab S10 FE in huis. Dit model beschikt over een 10,9-inch LCD-scherm met een resolutie van 2304 x 1140 pixels en een kleinere accu met een capaciteit van 8.000 mAh. De overige specificaties zijn hetzelfde. De Tab S10 FE weegt 500 gram en is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en zilver voor kost 579 euro (128GB) of 629 euro (256GB). De 5G-versie van de Galaxy Tab S10 FE kost 679 euro (128GB) of 729 euro (256GB).

Belsimpel vermeld een levertijd van 5 tot 7 dagen.

via [AW]