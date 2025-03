Poco F7 Pro en F7 Ultra Officieel Aangekondigd

Poco heeft deze week twee nieuwe high-end smartphones aangekondigd die ook in Nederland op de markt verschijnen. We maken kennis met de Poco F7 Pro en de Poco F7 Ultra, die beide over krachtige specificaties beschikken.

Poco heeft de Poco F7-smartphones aangekondigd tijdens een presentatie in Singapore. De smartphones verschijnen ook in Nederland op de markt en zijn op mi.com per direct te bestellen voor een adviesprijs van 599,90 euro (Poco F7 Pro) en 779,90 euro (Poco F7 Ultra).

De Poco F7 Ultra is de krachtigste smartphone in de Poco F7-serie en beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3200 nits. De smartphone beschikt verder over een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5300 mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Poco levert de Poco F7 Ultra met een 120W snellader waarmee je de lege accu in slechts 34 minuten weer helemaal kunt opladen.

De camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 32MP groothoeklens en een 50MP telelens met 2,5x optische zoom. De behuizing is waterdicht (IP68-rating) en het scherm is voorzien van extra stevig Poco Shield Glass.

Poco heeft de Poco F7 Ultra uitgebracht in de kleuren geel en zwart voor een adviesprijs van €779,90 (12GB+256GB) en €849,90 (16GB+512GB). Mensen die op mi.com voor 10 april een bestelling plaatsen kunnen echter profiteren van de early-bird korting. Hierdoor betaal je tijdelijk slechts €699,90 en €749,90. Daarnaast kun je bij de tweede opslagvariant kiezen uit een gratis Xiaomi Buds 5, Xiaomi Robot Vacuum E5, Redmi Watch 4 of een Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L.

De Poco F7 Pro beschikt over hetzelfde scherm, maar maakt intern gebruik van de minder krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor. Ook heeft de F7 Pro een grotere 6000mAh accu die met maximaal 90W kan snelladen. De camera-setup bestaat uit een 20MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De Poco F7 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en blauw voor een adviesprijs van €599,90 (12GB+256GB) of €649,90 (12GB+512GB). Tijdens de early-bird actie betaal je €499,90 of €549,90 en mensen die de tweede opslagvariant kopen kunnen kiezen uit een gratis Redmi Buds 6 Pro, Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L of een Xiaomi Smart Band 9 Pro.