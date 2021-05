Realme 8 En Realme 8 5G Aangekondigd Voor Europa

Realme, een dochtermerk van OPPO, heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd voor de Europese markt. Nadat eerder al de Realme 8 Pro in Nederland op de markt verscheen zijn nu ook de voordeligere Realme 8 en Realme 8 5G uitgebracht. De smartphones hebben onder andere een grote accu, een compacte behuizing en 128GB opslagruimte. De Realme 8 is verkrijgbaar via Volksshop.nl.

De Realme 8 is een voordelige smartphone die een vanaf adviesprijs meekrijgt van 179 euro. De smartphone heeft een 6,4-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie, een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Helio G95-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Realme 8 5G heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk en heeft een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700-processor, 4GB tot 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Beide toestellen draaien op Android 11 en hebben ondersteuning voor dual-SIM. Ook kun je de opslagruimte uitbreiden met een microSD-kaart en is een 3.5mm koptelefoonaansluiting nog gewoon aanwezig. Je kunt de Realme 8 kopen op Volksshop.nl.