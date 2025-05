Sony Xperia 1 VII Officieel Aangekondigd

Sony heeft vandaag zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Sony Xperia 1 VII beschikt opnieuw over een premium bouwkwaliteit, krachtige specificaties en een professionele camera-setup. Al dit moois komt wel met een zeer hoog prijskaartje.

Mensen die wat anders willen dan een Samsung- of Apple-smartphone kijken vaak naar merken zoals Sony. Sony brengt slechts een paar smartphones per jaar op de markt, maar de Japanse fabrikant behoud een fanbase omdat Sony niet de gebruikelijke trends volgt. Smartphones van Sony zijn vaak wat minder breed en hebben wat dikkere schermranden. Ook beschikken de smartphones over een waterdichte aluminium behuizing, de optie om de opslagruimte uit te breiden met een microSD-kaart, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een zeer goede camera-setup die bijna niet uit de behuizing steekt.

De Sony Xperia 1 VII lijkt qua uiterlijk erg veel op zijn voorganger, met opnieuw wat dikkere schermranden aan de boven-en onderzijde. In de bovenste rand vinden we de selfie-camera, waardoor het scherm geen uitsparing of notch heeft. Dit OLED-scherm is 6,5-inch groot en heeft een beeldverhouding van 19,5 bij 9. Dankzij deze beeldverhouding is het scherm iets breder dan het scherm van veel voorgaande Sony-smartphones. Ook heeft het scherm een 20 procent hogere piekhelderheid, waardoor het scherm beter leesbaar is in direct zonlicht.

Intern vinden we de krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W bekabeld laden en 15W draadloos laden. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met 48MP hoofdlens, een verbeterde 48MP groothoeklens die je ook kunt gebruiken voor het maken van macro-foto’s en een 12MP telelens met een 3,5x tot 7,1x optische zoom. De Xperia 1 VII heeft een 12MP selfie-camera.

Een andere interessante verbetering is het updatebeleid. Sony liep op het gebied van updates iets achter op de concurrentie, maar de Sony Xperia 1 VII krijgt zes jaar lang beveiligingsupdates en vier grote OS-updates. Uit de doos draait de smartphone op Android 15.

De Sony Xperia 1 VII verschijnt in Nederland op de markt in de kleuren paars, groen en zwart. De smartphone krijgt een stevige adviesprijs mee van 1499 euro.