Sony Xperia 1 VI Met Breder Scherm, Betere Camera, MicroSD-slot en 3.5mm-poort Aangekondigd

Sony heeft deze week zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Sony Xperia 1 VI stapt over op een bredere beeldverhouding en behoud de 3.5mm koptelefoonaansluiting en uitbreidbare opslagruimte. Ook heeft de camera-setup een upgrade gekregen.

We maken kennis met de opvolger van de Xperia 1 V, Sony’s nieuwste vlaggenschip-smartphone. De Xperia 1 VI heeft een 6,5-inch scherm met een 19,5:9-beeldverhouding. Dit is een stukje breder dan de slanke 21:9-verhouding van zijn voorgangers. Ook stapt Sony af van de 4k-schermresolutie ( 3840×1644 pixels). In plaats daarvan krijgt de Xperia 1 VI een full-hd+-resolutie, met 2340×1080 pixels. Wel is het scherm 50 procent helderder, kan de ltpo-backpanel nu traploos schakelen tussen 1 en 120Hz en is het scherm energiezuiniger. Het gebruik van het nieuwe scherm moet zorgen voor minder hitte en een langere accuduur.

Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. Deze opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart. De Sony Xperia 1 VI heeft een 5000mAh accu die tot twee dagen mee moet gaan en naast de verbeterde speakers vinden we in de behuizing opnieuw een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. De behuizing is aan de achterzijde voorzien van Gorilla Glass Victus en is waterdicht (IP68).

Camera Sony Xperia 1 VI

Zoals gebruikelijk heeft de Sony Xperia 1 VI weer een uitgebreide camera-setup. De driedubbele rear-camera bestaat opnieuw uit een 48MP hoofdcamera, een 12MP groothoekcamera en een 12MP telecamera, maar Sony heeft een aantal interessante verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft de optische zoomlens nu een grotere variabele zoom van 85 tot 170mm (35mm-equivalent), ten opzichte van de 85 tot 125mm zoom van de Xperia 1 V. Ook kan de telelens scherpstellen vanaf 4 centimeter, waardoor de lens ook als macrolens te gebruiken is.

Naast verbeterde camera-hardware heeft Sony ook gewerkt aan verbeterde camera-software. Deze veranderingen moeten onder andere zorgen voor een betere hdr-functie en autofocus. Daarnaast heeft Sony de drie aparte Camera-, Video- en Cinema-apps samengevoegd in één vernieuwde camera-app.

De Sony Xperia 1 VI draait uit de doos op Android 14 en Sony belooft drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf begin juni voor 1399 euro verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en donkergroen.