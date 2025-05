Super Dunne Samsung Galaxy S25 Edge Officieel Aangekondigd

Na maanden van berichten heeft Samsung de Galaxy S25 Edge vandaag officieel geïntroduceerd. De Galaxy S25 Edge beschikt over high-end specificaties en is de dunste Samsung-smartphone ooit.

Samsung deelde begin dit jaar al enkele details over de Galaxy S25 Edge, maar nu heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de smartphone officieel aangekondigd. De smartphone beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 1440p-resolutie, een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een dubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Wat de smartphone echter uniek maakt is de Titanium behuizing met een dikte van slechts 5,8 millimeter. Hierdoor is de Galaxy S25 Edge de dunste niet-vouwbare Samsung-smartphone tot nu toe.

Door de dunne behuizing is er helaas minder ruimte beschikbaar voor de accu. Daarom heeft de accu een capaciteit van slechts 3900 mAh. Deze accu kan met maximaal 25 watt snelladen, wat ook niet echt indrukwekkend is.

De Samsung Galaxy S25 Edge draait uit de doos op Android 15 met Galaxy AI en ontvangt zeven jaar lang OS- en beveiligingsupdates. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren zilver, blauw en zwart voor een adviesprijs van 1249 euro. Tijdens de pre-order sale ontvang je gratis een upgrade naar de 512GB-versie. Na de pre-order sale kost de 512GB-variant 1369 euro. Bestellingen worden na 1 juni uitgeleverd.