Samsung Galaxy A35 Ontvangt One UI 7-update

Nadat de One UI 7-update eerder al uitrolde naar alle high-end smartphones van Samsung, staat de update nu ook klaar voor de voordelige Galaxy A35. One UI 7 is gebaseerd op Android 15 en brengt een nieuwe uiterlijk en nieuwe functies met zich mee.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A35. Het gaat om de Android 15-update met de One UI 7-schil. De update is 3,5GB groot en installeert de beveiligingspatch van april 2025. Ook brengt de update nieuwe functies en een moderner uiterlijk met zich mee. De interface heeft onder andere nieuwe animaties en icoontjes gekregen en komt met vernieuwde notificaties en snelle instellingen.

De One UI 7-update rolt in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“.

via [androidplanet]