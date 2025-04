Samsung Start Uitrol Android 15 Met One UI 7-schil

Samsung is eindelijk begonnen met de uitrol van Android 15 met de One UI 7-schil. De Galaxy S25-serie draait uit de doos al op deze software, maar gebruikers van andere smartphones moesten nog erg lang geduld hebben voordat ze met de nieuwe software aan de slag kunnen.

De One UI 7-update rolt als eerste uit naar de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6. Mensen met een oudere smartphone moeten nog wat langer wachten. Ook is de update nog niet in Nederland te downloaden, want momenteel zien we alleen meldingen van gebruikers in thuisland Zuid-Korea. Het kan een aantal dagen duren voordat een update wereldwijd beschikbaar is.

De update met versienummer S928NKSU4BYCG is meer dan 5GB groot. We raden daarom aan om de update via WiFi te downloaden als je gebruikmaakt van een beperkte databundel. Na de installatie kun je aan de slag met verschillende nieuwe AI-functies, waaronder een verbeterde Circle to Search-functie en Now Brief. Now Brief geeft je elke dag een samenvatting van belangrijke informatie voor die dag.

