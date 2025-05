Officieel: Introductie OnePlus Pad 3 Op 5 Juni

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 5 juni de OnePlus Pad 3 zal introduceren voor de Europese markt. De high-end tablet beschikt over een Snapdragon 8 Elite Mobile Platform-processor en een groot scherm.

Veel details over de OnePlus Pad 3 heeft OnePlus nog niet bekendgemaakt, maar de tablet beschikt net als de OnePlus Pad 2 over de multitasking software Open Canvas. OnePlus heeft wel het volgende losgelaten: “Het is eenvoudig om schermen te projecteren van OnePlus-smartphones. Ook worden nieuwe apps en functies geïntroduceerd om beter samen te werken met Apple-apparaten, waaronder Mac-besturing op afstand en het eenvoudig delen van bestanden via ‘drag-and-drop’.“

Wat voor adviesprijs de OnePlus Pad 3 meekrijgt is nog onduidelijk, maar tussen 5 juni en 31 juli ontvangen consumenten 50 euro korting op de OnePlus Pad 3 en een gratis OnePlus SUPERVOOC 80 Watt Dual Ports-oplader. We verwachten dat OnePlus nog voor de officiële introductie meer details met ons deelt.

