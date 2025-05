Honor 400 (Pro) Officieel Aangekondigd

Honor heeft tijdens een presentatie in Londen twee nieuwe smartphones aangekondigd. We maken kennis met de mid-range Honor 400 en de wat krachtigere Honor 400 Pro.

De Honor 400 verschijnt op de markt voor 499 euro en beschikt over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een piekhelderheid van maar liefst 5.000 nits, een Snapdragon 7 Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5.300 mAh accu, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens.

De Honor 400 Pro heeft een iets groter 6,7-inch scherm en een krachtigere Snapdragon 8 Gen 3-processor. De Pro-versie heeft opnieuw een 200MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens, maar ook nog een derde 50MP telelens met 3x optische zoom. Daarnaast kan de Honor 400 Pro met maar liefst 100W snelladen en heeft de behuizing een IP-rating van IP68/IP69. De Honor 400 Pro krijgt een adviesprijs mee van 799 euro.

Honor heeft veel aandacht besteed aan de AI-mogelijkheden van de Honor 400 (Pro). Zo zien we in de onderstaande video hoe je met kunstmatige intelligentie een foto kunt omzetten naar een video. Uiteraard kun je ook AI-tools gebruiken voor het bewerken van foto’s, zoals het verwijderen van objecten uit foto’s. Verder belooft Honor 6 jaar lang updates, wat erg netjes is voor smartphones in deze prijsklasse.

