Fairphone 6: Beelden En Specificaties Uitgelekt

De Nederlandse fabrikant Fairphone werkt alweer aan de zesde generatie van zijn smartphone. De Fairphone 6 is nog niet officieel aangekondigd, maar is nu wel opgedoken in het geruchtencircuit.

Fairphone zal de Fairphone 6 naar verwachting op 25 juni officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al enkele beelden en specificaties opgedoken. Afgaande op de bovenstaande afbeelding krijgt de Fairphone 6 een plat scherm, een zwarte behuizing en een felgele knop aan de rechterzijde. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm. Beelden van de achterzijde ontbreken nog.

De Fairphone 6 krijgt waarschijnlijk 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De adviesprijs zou uitkomen op 549 euro en Fairphone brengt naast een zwarte versie ook een witte en groene versie van de Fairphone 6 op de markt. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]