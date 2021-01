Xiaomi Redmi Note 9T en Redmi 9T Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft vandaag twee nieuwe smartphones aangekondigd. De Redmi Note 9T 5G en de Redmi 9T zijn vanaf 18 januari in Nederland verkrijgbaar voor een zeer aantrekkelijke adviesprijs.

De Redmi Note 9T is de eerste 5G-smartphone in de Redmi Note-serie en biedt betaalbare dual 5G SIM-mogelijkheden. De smartphone beschikt over een 6,53-inch Full-HD+-scherm met een ronde uitsparing voor de 13MP selfie-camera, een MediaTek Dimensity 800U-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen, dual-SIM ondersteuning en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Redmi Note 9T is vanaf 18 januari in Nederland verkrijgbaar voor 229 euro (64GB) of 269 euro (128GB).

De Xiaomi Redmi 9T is een nog voordeligere smartphone die beschikt over een 6,53-inch Full-HD+ scherm met een druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6.000mAh accu en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Redmi 9T is ook vanaf 18 januari verkrijgbaar voor 169 euro (64GB) of 199 euro (128GB).

Mensen die voor 18 januari een pre-order plaatsen ontvangen extra Early Bird korting.