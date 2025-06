Oppo A5 5G Uitgebracht In Nederland

Oppp heeft zojuist een nieuwe smartphone voor in de A-serie geïntroduceerd. De Oppo A5 5G is een voordelige smartphone die in Nederland een prijskaartje meekrijgt van 199 euro. Voor deze prijs krijg je een smartphone met een stevige behuizing, een grote accu en een 6,67-inch scherm.

De Oppo A5 5G beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm met een resolutie van 1604 x 720 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 6300-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP monolens. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de Oppo A5 5G ondersteuning voor het 5G-netwerk. Ook heeft de smartphone een NFC-chip, een IP65-rating en een schokbestendigheid van militaire kwaliteit.

De Oppo A5 5G is 7,99mm dik en weegt 194 gram. De smartphone is in Nederland verkrijgbaar in de kleur Black Green voor een adviesprijs van 199 euro. Je kunt de Oppo A5 5G kopen via de officiële Oppo e-store en andere kanalen.