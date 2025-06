Render Toont Nothing Phone (3) Zonder Glyph-interface

Nothing zal binnenkort de Nothing Phone (3) introduceren en in het geruchtencircuit is nu een renders opgedoken waarop de achterzijde van de smartphone te zien is. Het valt op dat de Nothing Phone (3) niet beschikt over een Glyph-interface.

Nothing lijkt er bij de derde generatie van de Nothing Phone voor te kiezen om de Glyph-interface achterwege te laten. Dit kunnen we opmaken uit een foto die tech-lekker Max Jambor online plaatste. De Glyph-interface op voorgaande Nothing-smartphones bestaat uit een aantal led-strips aan de achterzijde van de behuizing, die oplichten bij inkomende notificaties, oproepen en andere activiteiten.

Op de render zien we verder drie camera’s, die niet te ver uit de behuizing lijken te steken. Als laatste zien we een extra knop aan de zijkant, waarmee je waarschijnlijk de AI-functie Essential Space kunt starten. Nothing zal de Phone (3) op 1 juli officieel introduceren. Naar verwachting kost de smartphone rond de 950 euro. Het is de eerste smartphone van het bedrijf die echt in het hoge klassement geplaatst zal worden.

via [tweakers]