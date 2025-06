Huawei Pura 80 Ultra Met 9,4x Optische Zoom Camera Aangekondigd

Huawei heeft de Pura 80 Ultra aangekondigd in thuisland China. De smartphone beschikt over een indrukwekkende zoom-camera, waarmee je tot 9,4x optisch kunt inzoomen.

De Pura 80 Ultra is de nieuwste high-end smartphone van de Chinese fabrikant Huawei, en beschikt over een 6,8-inch OLED-scherm met een resolutie van 2848×1276 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3000 nits. Intern vinden we een Kirin 9020-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5700mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld snelladen en 80W draadloos snelladen. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor 20W reverse charging.

De aluminium behuizing heeft een IP68- en IP69-certificeringen gekregen en voorop vinden we een 13MP selfie-camera. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 40MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 3,7x optische zoom en een 12,5MP telelens met 9,4x optische zoom. Beide zoomlenzen maken gebruik van dezelfde camerasensor.

De Huawei Pura 80 Ultra is vanaf 26 juni in China verkrijgbaar voor een adviesprijs van omgerekend meer dan 1200 euro. Het is onduidelijk of de smartphone later ook naar Nederland en België komt, maar de Pura 70 Ultra is nu wel in de Benelux verkrijgbaar.

via [tweakers]