Vivo Teaset Vouwbare X Fold 5 Met Ondersteuning Voor Apple Watch?

Vivo heeft de eerste teasers voor zijn nieuwste vouwbare smartphone gedeeld. Het gaat om de Vivo X Fold 5, die volgens productmanager Han Boxiao compatibel is met de Apple Watch.

De Apple Watch is de populaire smartwatch van Apple, die tot nu toe alleen compatibel is met de smartphones van Apple zelf. Boxiao claimt in een bericht op de Chinese social media website Weibo echter dat de aankomende vouwbare Vivo X Fold 5 de eerste Android-smartphone wordt met ondersteuning voor de Apple Watch. De Apple Watch kan inkomende notificaties weergeven en zal de verzamelde gezondheidsgegevens synchroniseren met de Vivo Health-app op de X Fold 5.

Boxiao schrijft ook dat de Vivo X Fold 5 in directe verbinding staat met iCloud. Deze cloudopslagdienst is direct in het bestandsbeheersysteem ingebouwd. Als laatste claimt hij dat de smartphone gebruikt kan worden als extra scherm voor Macs en dat de smartphone werkt met de AirPods van Apple.

Vivo heeft nog geen officiële introductiedatum bekendgemaakt, maar de bron Android Authority claimt dat de introductie van de Vivo X Fold 5 later deze maand zal plaatsvinden.

via [tweakers]