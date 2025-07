Fairphone 5 Ontvangt Android 15-update

Er staat een grote update klaar voor de Fairphone 5. Het gaat om de Android 15-update, die verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

De Android 15-update rolt nu geleidelijk uit naar de Fairphone 5. Het gaat om een grote update die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Zo installeert de update de beveiligingspatch van juni 2025 en kun je na de update een privéruimte instellen waarin je gevoelige apps achter een beveiliging kunt plaatsen. Ook is er nu ondersteuning voor passkeys, waardoor je zonder wachtwoord kunt inloggen in ondersteunde applicaties. Daarnaast is er extra diefstalbeveiliging toegevoegd, die kan helpen jouw smartphone terug te vinden als deze gestolen is. Kortom, in deze update is een hoop aandacht besteed aan de beveiliging van de smartphone.

Andere veranderingen zijn een nieuw 4×5-raster voor je startscherm, verbeterde Bluetooth-bediening via de Snelle instellingen, de optie om een deel van het scherm op te nemen, de mogelijkheid om de zoekbalk op je startscherm te verwijderen en de optie om ongebruikte apps te archiveren om ruimte vrij te maken.

Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Fairphone 5. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

