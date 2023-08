Fairphone 5 Officieel Aangekondigd, Minimaal 8 Jaar Updates!

De Nederlandse fabrikant heeft de Fairphone 5 officieel aangekondigd. De nieuwe smartphone krijgt een adviesprijs mee van 699 euro en ontvangt maar liefst 8 jaar lang software-updates.

De nieuwe smartphone van Fairphone is vanaf 14 september verkrijgbaar voor 699 euro. De Fairphone 5 draait uit de doos op Android 13 en gebruikers kunnen rekenen op maar liefst vijf Android-updates. Met andere woorden, de smartphone krijgt updates tot en met Android 18. Daarnaast krijgen gebruikers maar liefst 8 jaar lang beveiligingsupdates. Dit is overigens een minimale belofte. De fabrikant hoopt de software-ondersteuning uit te kunnen rekken tot 2033.

De Fairphone 5 beschikt over een 6,46-inch OLED-scherm met een resolutie van 2700×1224 pixels en een 90Hz-verversingssnelheid. Intern vinden we een 6nm Qualcomm QCM6490-processor. Dit is een processor die qua kracht ergens valt tussen de Snapdragon 8 Gen- en 7 Gen-series. Verder heeft de smartphone 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4200mAh verwisselbare accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

Zoals gebruikelijk bij Fairphone-smartphones heeft de Fairphone 5 opnieuw een modulair ontwerp gekregen en zijn de onderdelen eenvoudig te vervangen. Dit zijn de prijzen voor de verschillende onderdelen:

– Scherm: 99,95 euro

– Hoofdcamera: 69,95 euro

– Groothoekcamera: 44,95 euro

– Accu: 39,95 euro

– Topunit (met ToF-sensor, geheugenkaartlezer en simkaartlezer): 39,95 euro

– Selfie-camera: 34,95 euro

– Achterkant: 24,95 euro

– Luidspreker: 24,95 euro

– Oorluidspreker: 19,95 euro

– USB C-poort: 19,95 euro

De Fairphone 5 is in Europa verkrijgbaar voor 699 euro in de kleuren matzwart, hemelsblauw en transparant.