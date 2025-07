Foto’s Tonen Nieuwe Moto 360 Smartwatch

Motorola maakte jaren geleden een hoop mooie smartwatches, maar de laatste tijd laat de fabrikant weinig van zich horen als het gaat om dergelijke producten. Motorola lijkt echter niet op te geven en nu weer te werken aan een nieuwe Moto 360 smartwatch.

Motorola was één van de eerste fabrikant die actief smartwatches op de markt bracht. In 2014 en 2015 bracht Motorola twee Moto 360 smartwatches op de markt, maar in 2017 werd de productie stopgezet. De website Android Headlines schrijft nu echter dat Motorola weer een nieuwe poging gaat doen en deelt foto’s van een nieuwe Moto 360 smartwatch. We zien een ronde smartwatch met een kroon aan de rechterkant. De bron claimt dat Motorola van plan is om de smartwatch in vijf verschillende kleuren op de markt te brengen.

Het is nog onduidelijk of de nieuwe Moto 360 draait op Wear OS of op Motorola’s eigen Watch Fit besturingssysteem. Het is ook mogelijk dat beide besturingssystemen op de smartwatch draaien om de batterijduur te verlengen. Dit is ook het geval bij de OnePlus Watch 3. Hopelijk krijgen we snel meer te weten over de nieuwe Moto 360, want meer concurrentie is altijd goed voor de consument.

via [droidapp]