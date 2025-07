Foto Van Samsung Galaxy Buds 3 FE Oordopjes Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuw setje draadloze oordopjes, met de naam Galaxy Buds 3 FE. Beelden van deze oordopjes zijn nu gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Samsung kiest voor een bekende vormgeving, maar we zien wel wat verschillen.

Volgens de laatste geruchten zal Samsung binnenkort de Galaxy Buds-serie uitbreiden met een Fan Edition van de Buds 3 oordopjes. De Galaxy Buds 3 FE is nu voor het eerst te zien op de onderstaande afbeelding. Qua ontwerp hebben de nieuwe oordopjes veel weg van de Galaxy Buds 3 Pro, maar het is onduidelijk of de Galaxy Buds 3 FE net als de Pro-versie beschikt over LED-lampjes in het steeltje.

Het is opvallend dat Samsung kiest voor een ontwerp dat meer wegheeft van de Buds 3 Pro dan de reguliere Buds 3, aldus de geruchten. Wanneer Samsung de nieuwe oordopjes wil introduceren is nog onduidelijk.

via [droidapp]