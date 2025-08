OnePlus 13, 12, 11R en Vouwbare OnePlus Open Ontvangen Grote Update

OnePlus heeft een update uitgerold voor een groot aantal smartphones van de fabrikant. Gebruikers van de OnePlus 13, OnePlus 12, OnePlus 11R en de OnePlus Open kunnen allemaal een nieuwe update downloaden. De update brengt onder andere toegang tot de Mind Space met zich mee.

Er staat een grote update klaar voor de OnePlus 13, 13R, 12, 12R, 11R en OnePlus Open. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder de Mind Space-functie van OnePlus AI. Content op je scherm kun je middels een veegbeweging opslaan in de Mind Space hub, zodat je alle belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar kunt plaatsen. Een AI-zoekfunctie helpt je om de content toegankelijk te maken.

De update brengt nog een hoop andere veranderingen met zich mee. Zo kun je de lettertype wijzigen naar ‘OnePlus Sans Font‘ of ‘One Sans‘, heeft de camera-app meer nieuwe modi gekregen, kun je meer wijzigingen doorvoeren aan de startpagina van de galerij-app en krijg je toegang tot stapelbare widgets. Ook installeert de update de beveiligingspatch van juli 2025, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]