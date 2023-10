OnePlus Open Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist zijn eerste opvouwbare smartphone aangekondigd. De OnePlus Open gaat de concurrentie aan met de Galaxy Z Fold 5 en krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 1799 euro.

De OnePlus Open beschikt over een vouwbaar 7,82-inch AMOLED ProXDR-scherm met een 2K-resolutie en een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz. Aan de buitenkant vinden we een 6,31-inch scherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid. De smartphone is opengevouwen 5,8 mm dun en dichtgevouwen 11,7 mm dun.

Intern beschikt de OnePlus Open over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4.805 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Hierdoor kun je de accu in 42 minuten volledig opladen. De ronde rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens (Sony LYTIA T808-sensor), een 48MP groothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom en 6x in-sensor lossless zoom. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 32MP selfie-camera.

De OnePlus Open draait uit de doos op Android 13 en ontvangt vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. In Europa verschijnt op 26 oktober alleen de groene (Emerald Dusk) variant op de markt voor een adviesprijs van 1799 euro. Mensen die voor 26 oktober een bestelling plaatsen ontvangen een gratis setje OnePlus Buds Pro 2 oordopjes cadeau.