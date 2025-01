OnePlus 13 Aangekondigd Voor Europese Markt

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd voor de Europese markt. De OnePlus 13 krijgt een adviesprijs mee vanaf 999 euro en is per direct te bestellen.

De OnePlus 13 verscheen eerder al in China op de markt, maar hier in Europa moesten we wat langer geduld hebben. De OnePlus 13 is te bestellen in twee configuraties. De uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 999 euro. Voor 16GB RAM en 512GB ROM betaal je 1149 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren wit, blauw en zwart.

De OnePlus 13 beschikt over een 6,82-inch OLED-scherm met een resolutie van 3168×1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Voorop beschikt de smartphone over een 32MP selfie-camera en achterop over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing is waterdicht (IP68/IP69).

Uit de doos draait de smartphone op Android 15 met de OxygenOS-schil. OnePlus belooft vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.

OnePlus 13R

Naast de reguliere OnePlus 13 heeft de Chinese fabrikant ook nog een voordeligere OnePlus 13R aangekondigd. De OnePlus 13R kost 749 euro en beschikt over een 6,78-inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 6000 mAh accu die met 80W kan snelladen. De rear-camera is minder premium en beschikt over een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP telelens met 2x optische zoom. Ook is de behuizing minder goed beschermd tegen water (IP65-certificatie).

De OnePlus 13R krijgt net als de OnePlus 13 vier Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Ook beschikt de smartphone over de populaire alert slider aan de zijkant van de behuizing.