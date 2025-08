Kleuren Van Samsung Galaxy S25 FE Vroegtijdig Uitgelekt

Samsung zal binnenkort de Samsung Galaxy S25 FE officieel introduceren, maar de Nederlandse webwinkel Nieuwemobiel.nl heeft vroegtijdig een afbeelding gepubliceerd die laat zien in welke kleuren de smartphone op de markt verschijnt. We zien de Galaxy S25 FE in de kleuren wit, zwart, ijsblauw en donkerblauw.

Volgens FNNews zal Samsung de Galaxy S25 Fan Edition op 19 september officieel op de markt brengen, maar de smartphone is al regelmatig opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer zien we de Galaxy S25 FE op de onderstaande afbeelding in vier verschillende kleuren. Samsung lijkt te kiezen voor niet te opvallende kleuren, maar het is goed mogelijk dat de fabrikant via zijn eigen webwinkel nog een aantal exclusieve kleuren zal aanbieden. Dit doet Samsung namelijk wel vaker.

De Samsung Galaxy S25 FE krijgt een herkenbaar design, maar de behuizing zou iets dunner zijn. Ook is de smartphone met een gewicht van 190 gram maar liefst 23 gram lichter dan zijn voorganger. Intern vinden we een Exynos 2400-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. Voorop vinden we een 12MP selfie-camera.

via [AW]