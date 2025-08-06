Nieuwe Renders Tonen Google Pixel 10 (Pro) Van Alle Kanten

Dankzij nieuwe renders krijgen we weer een goede impressie van hoe de Pixel 10 en 10 Pro er uit komen te zien. De smartphones lijken veel op hun voorgangers, met opnieuw wat dikkere schermranden en een pijlvormige camera-module.

Veel details over de Google Pixel 10-serie zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Zo weten we dat de smartphones dezelfde adviesprijs meekrijgen als hun voorgangers, zijn veel specificaties inmiddels al uitgelekt, deelde Google een teaser waarop de Pixel 10 Pro te zien is en zijn renders van de smartphone al verschillende keren opgedoken. De nieuwste renders bevestigen voornamelijk wat we al wisten.

De reguliere Google Pixel 10 krijgt voor het eerst een driedubbele rear-camera. Naast de hoofdlens en groothoeklens vinden we nu ook een telelens. Voorheen was de telelens alleen te vinden op de duurdere modellen. Wel gaat dit volgens de geruchten ten koste van de hoofdlens en groothoeklens, die een kleinere sensor zouden krijgen dan de camera’s van de Pixel 9. Rondom het scherm zien we relatief dikke schermranden ten opzichte van de concurrerende smartphones.

Qua design lijkt de Google Pixel 10 Pro identiek aan de Pixel 9 Pro, maar mogelijk zijn de schermranden een fractie dunner. De Pixel 10 en Pixel 10 Pro beschikken volgens de geruchten beide over een 6,3-inch scherm. De Pixel 10 Pro XL krijgt een 6,8-inch scherm en een grotere accu, maar is verder waarschijnlijk identiek aan de Pixel 10 Pro.

De officiële introductie van de Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold zal op 20 augustus plaatsvinden.

via [androidplanet]