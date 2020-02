LG Introduceert LG K61, K51S en K41S

LG heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd die allemaal beschikken over een vierdubbele rear-camera en mid-range specificaties. Ook beschikken de LG K61, K51S en K41S allemaal over een 6,5-inch LCD-scherm.

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG heeft de mid-range K-serie voorzien van drie nieuwe toestellen. De drie nieuwe smartphones hebben allemaal een 4000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een USB-C-poort, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een behuizing met MIL-ST 810G certificaat, een 2.3 GHz processor en een 6,5-inch LCD-scherm met 20:9-beeldverhouding. Ook zien we in de linkerbovenhoek van het scherm een uitsparing voor de selfie-camera.

De LG K61 is de krachtigste van de drie en heeft als enige een Full HD-resolutie. Intern vinden we 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De LG K51S moet het doen met een HD-resolutie, 3GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De LG K41S is alleen verkrijgbaar met 32GB opslagruimte.

Alle drie de toestellen beschikken over een vierdubbele camera aan de achterkant, maar de lenzen verschillen wel van elkaar. De LG K61 is uitgerust met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De selfie-camera heeft een resolutie van 16MP.

De LG K51S heeft een 32MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens, een 2MP dieptelens en een 13MP selfie-camera. Als laatste hebben we de LG K41S die is uitgerust met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens, een 2MP dieptelens en een 8MP selfie-camera.

De smartphones verschijnen in het tweede kwartaal van 2020 in Europa op de markt voor nog onbekende adviesprijzen.

