Specificaties en Foto’s Van Oppo Find X9 en X9 Pro Gedeeld

Er zijn nieuwe smartphones van Oppo opgedoken. Dit keer krijgen we de Oppo Find X9 en de Find X9 Pro te zien. Naast foto’s krijgen we ook wat details over de specificaties te weten. Het valt op dat de smartphones een zeer grote accu krijgen.

Zhou Yibao van Oppo heeft verschillende details gedeeld. We krijgen zowel foto’s als specificaties van de Find X9-serie te zien. In één van de foto’s zien we de Oppo Find X9 naast een iPhone. De Find X9-serie krijgt volgens Yibao namelijk native-ondersteuning voor Apple-apparaten. Hierdoor kun je makkelijk koppelingen maken tussen de verschillende apparaten en kun je met een AirDrop-achtige functie bestanden uitwisselen met iOS-apparaten.

Zowel de Find X9 als de Find X9 Pro krijgen een plat scherm met zeer dunne schermranden. Volgens Oppo zijn het de dunste schermranden tot nu toe. De geruchten spreken over een dikte van 1,1 millimeter. Ook krijgen beide smartphones een zeer grote accu. De Find X9 Pro zou een accucapaciteit hebben van 7500 mAh, terwijl de reguliere Find X9 is uitgerust met een 7025 mAh accu.

De Oppo Find X9 Pro zou verder beschikken over een 6,78-inch scherm, een MediaTek Dimensity 9500-processor en ondersteuning voor 80W snelladen. De smartphone is 8,25mm dik en weegt 224 gram. De reguliere Find X9 heeft een 6,69-inch scherm en een dikte van 7,99mm. De smartphone weegt 204 gram. Beide smartphones krijgen een fysieke sneltoets aan de zijkant waar je een actie aan kunt koppelen.

Naar verwachting zal de introductie ergens in oktober plaatsvinden, maar mogelijk verschijnen de smartphones eerst in thuisland China op de markt en pas later in Europa.

via [droidapp]