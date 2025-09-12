Xiaomi 16 Uitgelekt: Kleine Upgrade En Grote Accu

Xiaomi zal de Xiaomi 16 waarschijnlijk deze maand al uitbrengen in thuisland China en in het geruchtencircuit zijn inmiddels de nodige details uitgelekt. Het valt op dat de Xiaomi 16 een zeer grote accu krijgt, maar dat het geheel verder een kleine upgrade is.

In Nederland moeten we nog wel even geduld hebben voordat de Xiaomi 16 verkrijgbaar is, maar in China zal de fabrikant zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone snel introduceren. Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi 16 onder andere over een zeer grote 7000 mAh accu. Deze accu kan met 100W snelladen. Draadloos kun je met 50W snelladen.

Verder beschikt de Xiaomi 16 over de nieuwe krachtige Snapdragon 8 Elite 2-chipset en een 6,3-inch AMOLED-scherm met een 1,5K resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een ultrasone vingerafdrukscanner. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens. Voor het maken van selfies heeft de Xiaomi 16 een 32MP selfie-camera. De behuizing is stof- en waterdicht (IP68/69).

Voordat Xiaomi de Xiaomi 16 zal introduceren, zal de fabrikant op 24 september eerst nog de Xiaomi 15T-serie aankondigen.

via [droidapp]