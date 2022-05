Eerste Renders Van Moto G42 Gelekt

Er zijn renders opgedoken waarop een onaangekondigde smartphone van Motorola te zien is. Het gaat om de Moto G42, de opvolger van de Moto G41 die begin dit jaar in Nederland op de markt verscheen.

Motorola heeft het er de laatste tijd maar druk mee. De fabrikant brengt namelijk regelmatig een nieuwe smartphone op de markt en dit keer kijken we naar een nieuwe smartphone voor in de G-serie. We weten nog maar weinig over de specificaties van de Moto G42, maar we weten wel dat de smartphone net als zijn voorganger een AMOLED-scherm krijgt.

Op de renders zien we dat het scherm een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera. Ook zien we een vrij dikke kin onder het scherm. Aan de achterkant beschikt de Moto G42 over een driedubbele camera. Volgens de geruchten heeft de smartphone alleen 4G-ondersteuning en kunnen we verder dual-sim, NFC en Android 12 verwachten. De huidige Moto G41 verscheen op de markt voor een adviesprijs van 299 euro.









via [droidapp]