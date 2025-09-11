Introductie Nothing Ear (3) Op 18 September

Nothing heeft een teaser gedeeld voor een nieuw setje draadloze oordopjes. Het gaat om de Nothing Ear (3) die de fabrikant op 18 september officieel zal introduceren.

De fabrikant Nothing deelt altijd een hoop teasers en details over aankomende producten, en dat is bij de vierde generatie oordopjes niet anders. Zo heeft de fabrikant op X een beelden gedeeld waarop de oordopjes van de Nothing Ear (3) zichtbaar zijn. Verdere details over de oordopjes hebben we nog niet, maar de fabrikant laat wel weten dat de Nothing Ear (3) op 18 september zal worden onthuld.

Ook weten we dat de oordopjes opnieuw beschikken over een staafje dat uit het oor hangt. Na de officiële introductie kunnen wij alle details, inclusief de adviesprijs en beschikbaarheid met jullie delen.

via [AW]