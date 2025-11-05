Sony Xperia 10 VII Ontvangt Android 16-update

Sony rolt een nieuwe update uit naar de Sony Xperia 10 VII. De mid-range smartphone ontvangt de Android 16-update, die verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee brengt.

Ben jij in het bezit van een Sony Xperia 10 VII, dan kun je nu de Android 16-update downloaden. De update met firmwareversie 72.1.A.2.65 is ongeveer 1GB groot en brengt verschillende modi met zich mee, waarbij je meldingen kunt blokkeren tijdens bijvoorbeeld het autorijden of andere momenten waarin je niet gestoord wilt worden. Ook kun je de zijsensor makkelijker in- en uitschakelen en kun je vanaf het vergrendelscherm de instellingen openen. De volledig changelog, die je hier kunt vinden, bestaat uit nog veel meer kleine wijzigingen.

De Android 16-update rolt nu uit in Europa, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 10 VII.

via [droidapp]