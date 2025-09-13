Sony Xperia 10 VII Officieel Aangekondigd

Sony heeft zojuist de Xperia 10 VII geïntroduceerd. De Sony Xperia 10 VII is de nieuwste mid-range smartphone van de fabrikant, die onder andere een iets aangepast design heeft gekregen.

Het valt op dat de Sony Xperia 10 VII over een vernieuwde camera-module beschikt. De smartphone heeft dit keer een langwerpige module die van links naar rechts loopt. In deze module vinden we aan de linkerzijde twee camera’s en aan de rechterzijde het logo van Sony. De Xperia 10 VII is met een gewicht van 168 gram een echte lichtgewicht en de smartphone verschijnt op de markt in de kleuren zwart, wit en turquoise.

Het OLED-scherm is 6,1-inch groot en heeft een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 8MP selfie-camera.

De Sony Xperia 10 VII draait uit de doos op Android 15. De smartphone krijgt vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. De Xperia 10 VII krijgt een adviesprijs mee van 449 euro.