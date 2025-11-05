Samsung Galaxy S20 FE Krijgt Geen Updates Meer

De softwareondersteuning voor de Samsung Galaxy S20 FE is ten einde gekomen. Hierdoor krijgt de smartphone vanaf nu geen OS-updates en beveiligingsupdates meer.

Fabrikanten beloven na de introductie van een nieuwe smartphone een x-aantal jaren softwareondersteuning. Wanneer deze periode voorbij is krijgt de smartphone geen updates meer. In september van 2020 introduceerde Samsung de Galaxy S20 FE en de fabrikant beloofde drie jaar OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Uiteindelijk verlengde Samsung de softwareondersteuning met een extra jaar.

We zijn inmiddels echter alweer vijf jaar verder, waardoor de softwareondersteuning nu echt verlopen is. Op dit moment draait de Galaxy S20 FE op Android 13 met de beveiligingspatch van oktober 2025, dus de beveiliging van de smartphone is nog wel up-to-date. Hierdoor is het nog niet noodzakelijk om over te stappen naar een nieuwe smartphone. Wel is het belangrijk om te weten dat de beveiliging van de Galaxy S20 FE vanaf nu langzaam aan steeds verder zal achterlopen op die van nieuwere smartphones, omdat de Galaxy S20 FE geen nieuwe beveiligingspatches meer ontvangt.

via [galaxyclub]