Samsung’s Mobiele Browser Komt Naar Windows

Samsung werkt aan een Windows-versie van de Samsung Internet-browser op Android-smartphones. Er verschijnt eerst een testversie, waarmee het onder andere mogelijk is om de bladwijzers, geschiedenis en wachtwoorden te synchroniseren tussen mobiele apparaten en de computer.

Op de Windows pc-versie van Samsung Internet kun je inloggen met je Samsung-account zodat de browsegegevens tussen telefoon, tablet en pc deelbaar zijn. De browser is voorzien van Galaxy AI, waardoor je met functies als Browsing Assist pagina’s kunt samenvatten of vertalen. De AI-functies en synchronisatie moeten de dagelijkse workflow volgens Samsung verbeteren. Zo kun je bijvoorbeeld een sessie in je mobiele browser starten en thuis op de computer verder werken.

Het beta-programma van Samsung Internet voor Windows is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en in thuisland Zuid-Korea, maar zal waarschijnlijk later uitrollen naar andere regio’s zoals Europa. Om de browser te gebruiken heb je Windows 10 (versie 1809 of hoger) of Windows 11 nodig. Het is nog onduidelijk wanneer de stabiele versie van Samsung Internet voor Windows zal worden uitgerold.

via [AW]