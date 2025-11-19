Oppo Reno 15 (Pro) Officieel Aangekondigd

Oppo heeft in thuisland China twee nieuwe mid-range smartphones aangekondigd. We maken kennis met de Oppo Reno 15 en Reno 15 Pro. We verwachten dat de smartphones op een later tijdstip ook in Nederland op de markt verschijnen.

De Oppo Reno 15 Pro de grootste van de twee modellen. De smartphone beschikt over een 6,78-inch scherm met een 1,5K-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3600 nits. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8450-processor, een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens.

De reguliere Oppo Reno 15 is iets kleiner en heeft een 6,3-inch 120Hz scherm, opnieuw een MediaTek Dimensity 8450-chip, dezelfde camera-setup en een 6200 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Beide smartphones draaien uit de doos op Android 16.

Oppo heeft nog geen informatie naar buiten gebracht over een internationale release, maar aangezien de voorganger van de Oppo Reno 15 ook in Nederland op de markt verscheen verwachten we dat de Reno 15-serie ook naar Nederland komt. We moeten hoogstwaarschijnlijk nog wel drie maanden wachten voordat de Nederlandse release zal plaatsvinden.

via [androidplanet]