Introductie Poco F8-serie Op 26 November: Poco Deelt Eerste Beelden

Poco heeft aangekondigd dat het bedrijf op 26 november de Poco F8-serie zal introduceren. De fabrikant heeft nu alvast enkele beelden en details van de Poco F8 Pro en F8 Ultra gedeeld.

Op 26 november maken we in ieder geval kennis met de Poco F8 Pro en de Poco F8 Ultra, maar het is mogelijk dat de Poco F8-serie uit meer modellen bestaat. Poco heeft alvast enkele beelden gedeeld, waaruit we kunnen opmaken dat Poco voor de smartphones heeft samengewerkt met Bose. Wat dit precies inhoudt weten we nog niet, maar duidelijk is dat Poco extra aandacht heeft besteed aan de geluidskwaliteit. Zo zien we op de achterzijde van de Poco F8 Ultra naast de camera’s iets dat lijkt op een speaker.

Volgens de geruchten beschikt de Poco F8 Pro over een Snapdragon 8 Elite-chipset en rust Poco de F8 Ultra uit met een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 is de nieuwste high-end processor van Qualcomm. De Poco F8 Ultra is mogelijk een rebranding van de Xiaomi Redmi K90 Pro Max, wat zou betekenen dat de smartphone verder beschikt over een 6,59-inch AMOLED-scherm, een 50MP hoofdlens en een 7100 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

De officiële introductie zal plaatsvinden tijdens een presentatie in Bali. Het gaat om een wereldwijde release.

