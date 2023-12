OnePlus 12 Vanaf 23 Januari In De Benelux Verkrijgbaar

Nadat OnePlus zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone onlangs al uitbracht in thuisland China, kunnen wij de OnePlus 12 vanaf 23 januari ook in Nederland en België kopen. Dit heeft de fabrikant laten weten tijdens zijn Never Settle community-event in Antwerpen.

De OnePlus 12 is de nieuwste high-end smartphone die OnePlus op 5 december introduceerde voor de Chinese markt. Alhoewel we nog niet weten hoeveel de OnePlus 12 in Nederland gaat kosten, kunnen we wel alvast mededelen dat de smartphone vanaf 23 januari te koop zal zijn. De OnePlus 11 verscheen in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 819 euro.

OnePlus 12 specificaties

De OnePlus 12 beschikt over krachtige specificaties en maakt gebruik van een 6,82-inch OLED-scherm met een resolutie van 3168 bij 1440 pixels en een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Met een maximale felheid van 4500 nits heeft de OnePlus 12 het helderste smartphonescherm ooit.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB tot 24GB werkgeheugen, 256GB tot 1TB opslagruimte, een 5400mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld snelladen en 50W draadloos snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 64MP periscooplens met 3x optische zoom en een 48MP ultragroothoeklens. De OnePlus 12 is verkrijgbaar in de kleuren groen, zilver en zwart.

via [hardware.info]