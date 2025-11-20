“Aankomende Samsung Galaxy Buds 4 Pro Kun Je Bedienen Met Hoofdgebaren”

Er is informatie opgedoken over Samsung’s volgende setje draadloze oordopjes, de Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Volgens de geruchten is het mogelijk om de oordopjes te bedienen met hoofdgebaren.

Naar verwachting presenteert Samsung begin 2026 samen met de Galaxy S26-serie een nieuw setje draadloze oordopjes. De website Android Authority heeft nu echter al veel informatie gedeeld over de Samsung Galaxy Buds 4 Pro. De belangrijkste feature van de Galaxy Buds 4 Pro is de mogelijkheid om ze te bedienen met hoofdgebaren.

Zo is het mogelijk om telefoontjes aan te nemen of te weigeren door met je hoofd te knikken of te schudden. Ook kun je notificaties voor laten lezen door ja of nee te antwoorden wanneer je in gesprek bent met de AI-assistent.

Verder krijgen de oordopjes een makeover, met een plattere steel dan de Galaxy Buds 3 Pro. Deze plattere steel moet het bedienen van de oordopjes makkelijker maken. Ook de oplaadcase krijgt een nieuw design, waardoor je de oordopjes nu horizontaal in plaats van verticaal in de oplaadcase plaats.

Meer details over de Buds 4 Pro ontbreken nog, maar we verwachten verder een betere ruisonderdrukking.

