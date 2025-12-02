Samsung Galaxy Z TriFold Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn eerste dubbel vouwbare smartphone officieel geïntroduceerd. De Galaxy Z TriFold is vanaf volgende week in thuisland Zuid-Korea verkrijgbaar. De smartphone komt later ook naar de VS en een aantal Aziatische landen, maar informatie over een Europese lancering ontbreekt.

De Samsung Galaxy Z TriFold is met een 10-inch scherm niet alleen de grootste smartphone van Samsung, maar met een dikte van slechts 3,9mm ook gelijk de dunste smartphone. Het 10-inch vouwbare scherm heeft een resolutie van 2160×1584 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een beeldverhouding van 4:3. Het cover-scherm is 6,5-inch groot en heeft een resolutie van 2520x1080px, een 120Hz verversingssnelheid en een 21:9-beeldverhouding.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5600 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 200MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en twee 10MP selfie-camera’s.

De Samsung Galaxy Z TriFold meet dichtgevouwen 159,2×75,0x12,9mm en opengevouwen 159,2×214,1×3,9-4,2mm. Met een gewicht van 309 gram is de smartphone een stuk zwaarder dan een reguliere smartphone, wat natuurlijk te verwachten is.

In thuisland Zuid-Korea krijgt de Galaxy Z TriFold een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 2400 dollar. In andere landen komen daar nog belastingen en importkosten overheen. Met dit prijskaartje is de Samsung Galaxy Z TriFold dus lang niet voor iedereen weggelegd.

YouTuber MrWhosetheboss heeft de smartphone al in handen gekregen. De hands-on video kun je hieronder bekijken.