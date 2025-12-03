Realme GT 8 Pro Nu In Nederland Te Koop Vanaf 829 Euro

Realme heeft de Realme GT 8 Pro officieel uitgebracht in Nederland. De vlaggenschip-smartphone met zeer snelle processor krijgt een adviesprijs mee van 899 euro, maar is bij Belsimpel afgeprijsd voor 829 euro.

De Realme GT 8 Pro is een high-end smartphone en beschikt over een 6,79-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid, de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een zeer grote 7000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 200MP telelens met 3x optische zoom. De selfie-camera heeft een 32MP resolutie. De smartphone draait uit de doos op Android 16 met Realme’s eigen Android-schil, die verschillende AI-functies met zich meebrengt. Realme belooft vier OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

De Realme GT 8 Pro krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 899 euro, maar momenteel is de smartphone hier verkrijgbaar voor 829 euro.

via [androidplanet]