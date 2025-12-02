Instagram Test Maximaal Drie Hashtags Per Post

Wanneer je een bericht op Instagram plaatst kun je maximaal 30 hashtags toevoegen om zo de vindbaarheid van jouw post te vergroten. Instagram maakt echter een einde aan het zogeheten “keyword stuffing” en verlaagd het aantal toegestaande hashtags naar 3 per post.

Een aantal gebruikers melden dat ze vanaf nu slechts drie hashtags kunnen toevoegen aan berichten die ze delen op Instagram. Aangezien sommige mensen momenteel nog wel tot 30 hashtags kunnen toevoegen, lijkt het te gaan om een test. We verwachten echter dat de nieuwe beperking snel zal uitrollen naar alle gebruikers. Met de nieuwe beperking wil Instagram de kwaliteit van posts prioriteit geven en keyword stuffing bestrijden.

Wat voor effect dit precies heeft weten we nog niet, maar voor contentmakers kan het betekenen dat hun berichten minder goed gevonden worden.

via [droidapp]