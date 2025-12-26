Fairphone Trekt Fairphone 4-update Terug Na Ernstige Problemen

Fairphone rolde onlangs een nieuwe update uit naar de Fairphone 4, maar de Nederlandse fabrikant trekt de update nu terug. De update zorgt namelijk voor “onverwachte problemen“. Gebruikers melden dat de update hun smartphone heeft gebrickt.

De update in kwestie, met versienummer FP4.QREL.15.15, rolde afgelopen dinsdag uit. Op het forum van Fairphone schrijven gebruikers dat hun smartphone niet meer werkt na de installatie van de update. Fairphone liet vervolgens weten dat het bedrijf de uitrol van de update heeft gepauzeerd.

“Na de eerste release hebben we enkele onverwachte problemen vastgesteld. Om alle gebruikers een optimale ervaring te bieden, hebben we de uitrol momenteel opgeschort en onderzoekt ons team de situatie.”

Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is van het probleem. Fairphone vraagt gebruikers die problemen ervaren om contact op te nemen met de klantenservice.

via [tweakers]