OnePlus Stopt Met Ondersteuning OnePlus 6 En OnePlus 6T

OnePlus is officieel gestopt met het ondersteunen van de OnePlus en de OnePlus 6T. Dit wil zeggen dat de update die OnePlus in december uitrolde de laatste update is die de smartphones ontvangen. De OnePlus 6 verscheen in mei 2018 op de markt en de OnePlus 6T verscheen later dat jaar.

OnePlus heeft het nieuws bekendgemaakt via een forumbericht. Hierin schrijft de fabrikant het volgende: “Na drie grote upgrades en meer dan drie jaar van updates, is het nu tijd om een hoofdstuk af te sluiten en het einde aan te kondigen van de OnePlus 6 en 6T officiële software-ondersteuning.“

De laatste update rolde uit in december 2021. In de update naar OxygenOS 11.1.2.2 werd onder andere de beveiligingspatch van november geïnstalleerd. Dit is de laatst beveiligingspatch die gebruikers ontvangen. De OnePlus 6 en 6T draaien nu beide op Android 11. De OnePlus 6 verscheen op de markt met Android 8.1, terwijl de OnePlus 6T bij de lancering draaide op Android 9.0.

via [tweakers]