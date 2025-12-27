Google Laat Je E-mailadres Van Gmail Veranderen

Google heeft zeer interessant nieuws gedeeld. Google maakt het mogelijk om je e-mailadres van Gmail te veranderen. Hierdoor kun je jouw ingewikkelde of oude niet professioneel klinkende e-mailadres veranderen in iets dat beter bij jou past.

Je kent het wel. Je maakt een nieuw e-mailadres aan en typt jouw naam in, maar jouwnaam@gmail.com bestaat al. Om het e-mailadres uniek te maken voeg je nummers toe, wat er niet bepaald professioneel uitziet. Of misschien gebruik je al sinds je jongere jaren hetzelfde e-mailadres, met een naam dat je als kind leuk vond, maar als volwassene echt niet meer kan. Voor deze mensen introduceert Google een handige feature.

Op een Indiase ondersteuningspagina schrijft Google: “Als je wil, kun je het e-mailadres van je Google-account dat eindigt op gmail.com wijzigen in een nieuw e-mailadres dat eindigt op gmail.com.“

Nou denk je misschien dat je al jouw oude contacten moet informeren over jouw nieuwe mailadres, maar dat hoeft niet. Google laat je oude mailadres namelijk bestaan. E-mails die naar het oude mailadres worden verzonden verschijnen gewoon in dezelfde inbox als die van je nieuwe mailadres. Hou er wel rekening mee dat je jouw mailadres slechts 1 keer per jaar kunt wijzigen. Denk er dus goed over na. Ook is het nog onduidelijk wanneer de nieuwe functie wereldwijd wordt uitgerold.

via [AW]