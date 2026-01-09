Poco M8 (Pro) Officieel Aangekondigd

Poco, een dochtermerk van Xiaomi, heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd. De Poco M8 en Poco M8 Pro hebben een vrij uniek ontwerp, een grote accu en een aantrekkelijke adviesprijs.

De Poco M8 en Poco M8 Pro zijn mid-range smartphones, waarbij de Pro-versie is voorzien van een koelsysteem die de smartphone geschikt maakt voor langdurig intensief gebruik. Ook heeft de Pro-versie een iets groter scherm en grotere accu.

De Poco M8 beschikt over een 6,77-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 6 Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een MicroSD-kaart, een 5520 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 20MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een infraroodsensor.

De behuizing is 7,35 millimeter dun en heeft een IP65-rating gekregen. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zilver, groen en zwart.

Het topmodel, de Poco M8 Pro, heeft een groter 6,83-inch 1,5K AMOLED-scherm, een Snapdragon 7s Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. De accu heeft een hogere capaciteit van 6500 mAh en kan met 100W snelladen. Ook de camera-setup is beter, met een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Daarnaast is de behuizing beter beschermd tegen water (IP68).

Poco brengt de Poco M8-serie binnenkort op de markt voor een vanafprijs van 269,90 euro (Poco M8) of 349,90 euro (Poco M8 Pro).