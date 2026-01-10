Samsung Toont Vouwbaar Scherm Zonder Zichtbare Vouw

· 10 januari 2026

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung heeft op de CES in Las Vegas een nieuwe vouwbare smartphone getoond. De smartphone beschikt over een scherm zonder zichtbare vouw. Het is goed mogelijk dat Samsung dit zogeheten crease-less scherm gebruikt in de aankomende Galaxy Z Fold 8.

Op een foto van SamMobile zien we links de Galaxy Z Fold 7 en rechts de nieuwe smartphone. Het valt direct op dat de vouw in het scherm van de Galaxy Z Fold 7 goed zichtbaar is, terwijl de nieuwe smartphone een scherm heeft zonder zichtbare vouw.

Samsung heeft zelf geen details gegeven, maar volgens SamMobile gaat het om de Galaxy Z Fold 8. Het is echter ook mogelijk dat we de nieuwe schermtechnologie pas bij de Galaxy Z Fold 9 terugzien, want Samsung toont wel vaker vroegtijdig nieuwe technologieën. Volgens de geruchten zal dit scherm niet alleen worden gebruikt in toekomstige Samsung-smartphones, maar ook in de eerste foldable van Apple.

via [droidapp]

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

