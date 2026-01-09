Motorola Introduceert Groene FIFA World Cup 26 Edition Van Razr 60

Motorola heeft een limited-edition van de vouwbare Razr 60 geïntroduceerd. Het gaat om de FIFA World Cup 26 Edition met een gifgroene behuizing, die speciaal is ontworpen voor het wereldkampioenschap voetbal 2026.

Motorola is officieel partner van FIFA World Cup 26 en dit vieren ze in de vorm van een limited-edition Razr 60. De FIFA World Cup 26 Edition beschikt over dezelfde hardware als de reguliere Razr 60, maar qua uiterlijk ziet de smartphone er wel heel anders uit. De behuizing heeft namelijk unieke vormen en kleuraccenten die verwijzen naar de FIFA World Cup. Ook heeft Motorola de smartphone voorzien van FIFA World Cup-achtergronden en een officiële ringtone van het toernooi.

Net als de reguliere Razr 60 beschikt de smartphone over een 6,9-inch hoofdscherm, een 3,6-inch cover-scherm, een Mediatek Dimensity 7400XX-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

Het is nog onduidelijk of de speciale editie van de Razr 60 ook naar Nederland of België komt. Op dit moment heeft Motorola de smartphone alleen bevestigd voor de Verenigde Staten en Canada. In de VS kost de smartphone omgerekend ongeveer 600 euro en in Canada ongeveer 620 euro.

via [AW]