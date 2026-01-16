“Samsung Galaxy S26 Kan Sneller Opladen”

De introductie van de Samsung Galaxy S26-serie komt steeds dichterbij en in het geruchtencircuit duiken steeds meer details op over de vlaggenschip-smartphones. Volgens de laatste geruchten kunnen de smartphones onder andere sneller opladen dan hun voorgangers.

De nieuwste informatie over de Galaxy S26-serie is gedeeld door de tech-lekker Ahmed Qwaider. Volgens deze bron kan de reguliere Galaxy S26 straks met 45W snelladen. De voorgaande modellen kunnen met slechts 25W snelladen, dus dat is een welkome upgrade. Daarnaast heeft de Galaxy S26 een 4300 mAh accu. Dat is 300 mAh meer dan de accu in de S25. Naar verwachting is de Galaxy S26 na ongeveer 30 minuten aan de lader voor 70 procent vol. De accu van de huidige Galaxy S25 is na een halfuur aan de lader slechts voor de helft opgeladen.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra op woensdag 25 februari officieel introduceren, waarna de smartphones vanaf 11 maart verkrijgbaar zijn. De reguliere S26 en S26 Plus maken waarschijnlijk gebruik van een Exynos 2600-processor, terwijl de S26 Ultra beschikt over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. Het scherm van de Galaxy S26 is met een formaat van 6,3-inch net ietsjes groter dan het 6,2-inch scherm van de Galaxy S25.

via [androidplanet]