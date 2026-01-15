Samsung Galaxy A55 Ontvangt Januari-update

Eerder deze week schreven wij dat de januari-update klaar staat voor de Samsung Galaxy A34. Dezelfde beveiligingsupdate staat nu ook klaar voor de Galaxy A55.

Het is alweer halverwege januari, maar Samsung is eindelijk begonnen met de uitrol van de eerste beveiligingspatch van 2026. De update rolt als eerste uit naar de Galaxy A-serie. Zowel gebruikers van de Galaxy A34 als van de Galaxy A55 kunnen de update nu downloaden. De update voor de Galaxy A55 heeft firmwareversie A556BXXSCCZA1 en is 322MB groot. De update voor de Galaxy A34 heeft firmwareversie A346BXXSDEYL2 gekregen.

De beveiligingspatch van januari 2026 bestaat uit 22 fixes voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem zelf. Daarnaast bevat de update bijna dertig kleine verbeteringen voor Samsung’s One UI-software.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

